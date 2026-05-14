Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Уволена заместитель главы Минцифры Зоряна Стецюк

Уволена заместитель главы Минцифры Зоряна Стецюк

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 14:54
Уволена заместитель главы Минцифры Зоряна Стецюк
Зоряна Стецюк. Фото: Facebook/Зоряна Стецюк

С должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины уволили Зоряну Стецюк. В Минцифры она с 2019 года. Известно, что Стецюк начинала как государственный эксперт по реинжинирингу процессов.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Новини.LIVE.

Кадровые изменения

"Кабинетом Министров Украины уволена Стецюк Зоряна Богдановна с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины", — сообщил Мельничук.

На эту должность ее назначили в июле 2025 года.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Евгения Скибы заместителем главы Полтавской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Читайте также:
null
Пост Мельничука. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, вскоре произойдут кадровые изменения, которые будут касаться государственной компании "Леса Украины".

Ранее глава государства провел кадровые изменения в ряде подразделений СБУ, в частности в Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также столице. Соответствующие указы уже подписаны.

Кабинет министров Минцифры Полтавская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации