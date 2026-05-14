Уволена заместитель главы Минцифры Зоряна Стецюк

Зоряна Стецюк.

С должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины уволили Зоряну Стецюк. В Минцифры она с 2019 года. Известно, что Стецюк начинала как государственный эксперт по реинжинирингу процессов.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Новини.LIVE.

Кадровые изменения

"Кабинетом Министров Украины уволена Стецюк Зоряна Богдановна с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины", — сообщил Мельничук.

На эту должность ее назначили в июле 2025 года.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Евгения Скибы заместителем главы Полтавской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, вскоре произойдут кадровые изменения, которые будут касаться государственной компании "Леса Украины".

Ранее глава государства провел кадровые изменения в ряде подразделений СБУ, в частности в Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также столице. Соответствующие указы уже подписаны.