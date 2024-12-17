Звільнений військовий не зміг перетнути кордон - що відомо

Прикордонник на посту. Ілюстративне фото: ДПСУ

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення прикордонників про відмову у перетині кордону для чоловіка. Останній був звільнений з військової служби та не підлягає мобілізації.

Про це йдеться у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, оприлюдненому у судовому реєстрі у грудні 2024 року.

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Чоловік проходив військову службу з листопада 2020 року по квітень 2024 року. Він був звільнений зі служби за вислугою років та, відповідно до чинного законодавства, протягом 12 місяців не підлягає мобілізації.

Відтак 18 червня цього року чоловік спробував виїхати за кордон, однак отримав відмову від прикордонників.

Він стверджував, що як особа, яка не підлягає мобілізації, має законне право на виїзд за кордон, а відмова є незаконною.

У своєму відзиві представник прикордонного загону зазначив, що чоловік не надав документів, які б підтвердили його право на виїзд.

Справу розглядав суддя Назар Костецький, який дійшов висновку, що прикордонники не вказали конкретну норму законодавства, на підставі якої позивачу було відмовлено у виїзді. Крім того, він заявив, що вони не уточнили, які саме документи чоловік не надав на паспортному контролі.

Врешті суд визнав відмову прикордонників протиправною та скасував відповідне рішення.

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