Уволенный военный не смог пересечь границу - что известно

Пограничник на посту. Иллюстративное фото: ГНСУ

Львовский окружной административный суд отменил решение пограничников об отказе в пересечении границы для мужчины. Последний был освобожден с военной службы и не подлежит мобилизации.

Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда, обнародованном в судебном реестре в декабре 2024 года.

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Мужчина проходил военную службу с ноября 2020 года по апрель 2024 года. Он был уволен со службы по выслуге лет и, в соответствии с действующим законодательством, не подлежит мобилизации.

Так, 18 июня этого года мужчина попытался выехать за границу, однако получил отказ от пограничников.

Он утверждал, что как лицо, не подлежащее мобилизации, имеет законное право на выезд за границу, а отказ является незаконным.

В своем отзыве представитель пограничного отряда отметил, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих его право на выезд.

Дело рассматривал судья Назар Костецкий, пришедший к выводу, что пограничники не указали конкретную норму законодательства, на основании которой истцу было отказано в выезде. Кроме того, он заявил, что они не уточнили, какие именно документы мужчина не предоставил на паспортном контроле.

Наконец суд признал отказ пограничников противоправным и отменил соответствующее решение.

Напомним, в Одесской области пограничники спасли уклонистов. На них напали дикие звери.

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