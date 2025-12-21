Відео
Звідки військові найчастіше йдуть в СЗЧ — депутат відповів

Звідки військові найчастіше йдуть в СЗЧ — депутат відповів

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 16:54
Звідки найчастіше тікають в СЗЧ — депутат Роман Костенко відповів
Депутат і секретар комітету ВРУ з нацбезпеки та оборони. Фото: кадр з відео

Найбільше випадків СЗЧ трапляється у навчальних центрах. Йдеться про мобілізованих, які жодного разу не були у зоні бойових дій та навіть не пройшли підготовку до кінця. За таке варто карати за законом.

Про це заявив депутат і секретар комітету ВРУ з нацбезпеки та оборони Роман Костенко в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також:

Чому найчастіше йдуть в СЗЧ з навчальних центрів

"Є ті, хто зламались, бо дійсно воювали (І пішли в СЗЧ. — Ред). Але 80% з тих, хто тікає, тікають з навчальних центрів", — зазначив Костенко.

Він наголосив, що за це потрібно карати. Адже такі мобілізовані не потрапляють на поле бою і замість них воюють ті, хто вже давно у війську. Депутат також додав, що багато з тих, хто вертається із СЗЧ, не хочуть йти у штурмові підрозділи.

"Всі хочуть або в тил, або на посаду забезпечення. Більшість заявляє, що повертається, але не йде на поле бою. Тому тут треба випрацювати чіткі правила. Така людина має повернутися і приносити користь. А якщо вона не повернеться, щоб просто займати місце, отримувати заробітну плату, то навіщо тоді взагалі її повертати", — зазначив секретар комітету ВРУ з нацбезпеки та оборони.

Він додав, що одне із головних завдань зараз — повернути людей з бойовим досвідом в армію. Костенко пояснив, що зараз багато бригад успішно працюють над цим та показують гідний приклад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що процес повернення військових із СЗЧ змінився. Тепер рекомендаційний лист розглядатиме командир військової частини.

Також ми розповідали про те, що Максим Жорін закликав змінити механізм переведення військових. Він наголосив, що такий процес повинен стати простішим.

Роман Костенко військові війна навчальні центри СЗЧ
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
