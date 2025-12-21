Откуда чаще всего убегают в СОЧ — депутат Роман Костенко ответил

Депутат и секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне. Фото: кадр из видео

Больше всего случаев СОЧ случается в учебных центрах. Речь идет о мобилизованных, которые ни разу не были в зоне боевых действий и даже не прошли подготовку до конца. За такое следует наказывать по закону.

Об этом заявил депутат и секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в интервью "Українській правді".

Почему чаще всего идут в СОЧ из учебных центров

"Есть те, кто сломались, потому что действительно воевали (И пошли в СОЧ. — Ред). Но 80% из тех, кто убегает, убегают из учебных центров", — отметил Костенко.

Он подчеркнул, что за это нужно наказывать. Ведь такие мобилизованные не попадают на поле боя и вместо них воюют те, кто уже давно в армии. Депутат также добавил, что многие из тех, кто возвращается из СОЧ, не хотят идти в штурмовые подразделения.

"Все хотят или в тыл, или на должность обеспечения. Большинство заявляет, что возвращается, но не идет на поле боя. Поэтому здесь надо выработать четкие правила. Такой человек должен вернуться и приносить пользу. А если он не вернется, чтобы просто занимать место, получать заработную плату, то зачем тогда вообще его возвращать", — отметил секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне.

Он добавил, что одна из главных задач сейчас — вернуть людей с боевым опытом в армию. Костенко пояснил, что сейчас многие бригады успешно работают над этим и показывают достойный пример.

