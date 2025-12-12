Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Жорин призвал создать действенный механизм перевода военных

Жорин призвал создать действенный механизм перевода военных

Дата публикации 12 декабря 2025 08:25
Жорин назвал одну из причин, почему бойцы идут в СОЧ и предложил выход
Подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: MaksymZhorin/Telegram

Бойцы убегают не только из-за страха войны, часто самовольное оставление части (СОЧ) становится единственным способом сменить бригаду. Заместитель командира Третьего штурмового корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал одну с системных ошибок, которая толкает солдат на нарушение закона.

Свои мысли на эту тему Жорин опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Распространенные причины СОЧ

СОЧ как инструмент — Жорин объяснил, как это помогает бойцам ВСУ - фото 1
Сообщение Максима Жорина о СОЧ, фото: Скриншот

По словам Жорина, в армии до сих пор не существует адекватного и действенного механизма перевода из одного подразделения в другое. Поэтому иногда военные идут на крайние меры и используют СОЧ как "единственный шанс перевестись", чтобы попасть в другую часть через механизм возвращения.

Офицер призывает различать случаи. Конечно, есть те, кто просто боится и подставляет собратьев. Они, как правило, на фронт уже не возвращаются. Но есть множество других историй. Хорошие бойцы вынуждены убегать от некомпетентных командиров и нездоровой атмосферы в коллективе.

"Обычно после перехода они проявляют себя хорошо и несут пользу новому подразделению", — подчеркнул Жорин.

Как решать проблему с СОЧ

Подполковник предупреждает: просто наказывать за СОЧ — не выход. Если государство закроет этот путь, не дав легальной альтернативы, люди вообще перестанут возвращаться в армию. Решение одно: нужно срочно создать действенный, "человеческий" механизм переводов между частями.

Недавно Жорин рассказал о тактике российских войск на основных участках фронта.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинские военные жалуются на нарушение прав. Кроме того, растет количество самовольного оставления частей (СОЧ).

ВСУ армия война в Украине СОЧ Максим Жорин
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
