Жорин назвал одну из причин, почему бойцы идут в СОЧ и предложил выход

Подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: MaksymZhorin/Telegram

Бойцы убегают не только из-за страха войны, часто самовольное оставление части (СОЧ) становится единственным способом сменить бригаду. Заместитель командира Третьего штурмового корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал одну с системных ошибок, которая толкает солдат на нарушение закона.

Свои мысли на эту тему Жорин опубликовал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Распространенные причины СОЧ

Сообщение Максима Жорина о СОЧ, фото: Скриншот

По словам Жорина, в армии до сих пор не существует адекватного и действенного механизма перевода из одного подразделения в другое. Поэтому иногда военные идут на крайние меры и используют СОЧ как "единственный шанс перевестись", чтобы попасть в другую часть через механизм возвращения.

Офицер призывает различать случаи. Конечно, есть те, кто просто боится и подставляет собратьев. Они, как правило, на фронт уже не возвращаются. Но есть множество других историй. Хорошие бойцы вынуждены убегать от некомпетентных командиров и нездоровой атмосферы в коллективе.

"Обычно после перехода они проявляют себя хорошо и несут пользу новому подразделению", — подчеркнул Жорин.

Как решать проблему с СОЧ

Подполковник предупреждает: просто наказывать за СОЧ — не выход. Если государство закроет этот путь, не дав легальной альтернативы, люди вообще перестанут возвращаться в армию. Решение одно: нужно срочно создать действенный, "человеческий" механизм переводов между частями.

Недавно Жорин рассказал о тактике российских войск на основных участках фронта.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинские военные жалуются на нарушение прав. Кроме того, растет количество самовольного оставления частей (СОЧ).