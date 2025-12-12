Жорін назвав одну з причин, чому бійці йдуть у СЗЧ і запропонував вихід

Жорін закликав створити дієвий механізм переведення військових
Бійці тікають не лише через страх війни, часто самовільне залишення частини (СЗЧ) стає єдиним способом змінити бригаду. Заступник командира Третього штурмового корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав одну з системних помилок, яка штовхає солдатів на порушення закону.
Свої думки на цю тему Жорін оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
Поширені причини СЗЧ
За словами Жоріна, в армії досі не існує адекватного та дієвого механізму переведення з одного підрозділу в інший. Тому іноді військові йдуть на крайні заходи й використовують СЗЧ як "єдиний шанс перевестись", щоб потрапити в іншу частину через механізм повернення.
Офіцер закликає розрізняти випадки. Звісно, є ті, хто просто боїться і підставляє побратимів. Вони, як правило, на фронт вже не повертаються. Але є безліч інших історій. Хороші бійці змушені тікати від некомпетентних командирів та нездорової атмосфери в колективі.
"Зазвичай після переходу вони проявляють себе добре і несуть користь новому підрозділу", — наголосив Жорін.
Як розв'язувати проблему із СЗЧ
Підполковник попереджає: просто карати за СЗЧ — не вихід. Якщо держава закриє цей шлях, не давши легальної альтернативи, люди взагалі перестануть повертатися до війська. Рішення одне: потрібно терміново створити дієвий, "людський" механізм переведень між частинами.
