Україна
Жорін закликав створити дієвий механізм переведення військових

Жорін закликав створити дієвий механізм переведення військових

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 08:25
Жорін назвав одну з причин, чому бійці йдуть у СЗЧ і запропонував вихід
Підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: MaksymZhorin/Telegram

Бійці тікають не лише через страх війни, часто самовільне залишення частини (СЗЧ) стає єдиним способом змінити бригаду. Заступник командира Третього штурмового корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав одну з системних помилок, яка штовхає солдатів на порушення закону.

Свої думки на цю тему Жорін оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Поширені причини СЗЧ

СЗЧ як інструмент — Жорін пояснив, як це допомагає бійцям ЗСУ - фото 1
Повідомлення Максима Жоріна про СЗЧ. Фото: Скриншот

За словами Жоріна, в армії досі не існує адекватного та дієвого механізму переведення з одного підрозділу в інший. Тому іноді військові йдуть на крайні заходи й використовують СЗЧ як "єдиний шанс перевестись", щоб потрапити в іншу частину через механізм повернення.

Офіцер закликає розрізняти випадки. Звісно, є ті, хто просто боїться і підставляє побратимів. Вони, як правило, на фронт вже не повертаються. Але є безліч інших історій. Хороші бійці змушені тікати від некомпетентних командирів та нездорової атмосфери в колективі.

"Зазвичай після переходу вони проявляють себе добре і несуть користь новому підрозділу", — наголосив Жорін.

Як розв'язувати проблему із СЗЧ

Підполковник попереджає: просто карати за СЗЧ — не вихід. Якщо держава закриє цей шлях, не давши легальної альтернативи, люди взагалі перестануть повертатися до війська. Рішення одне: потрібно терміново створити дієвий, "людський" механізм переведень між частинами.

Нещодавно Жорін розповів про тактику російських військ на основних ділянках фронту.

А омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що українські військові скаржаться на порушення прав. Крім того, зростає кількість самовільного залишення частин (СЗЧ).

ЗСУ армія війна в Україні СЗЧ Максим Жорін
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
