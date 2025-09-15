ЗСУ затопили газові труби, якими пересувався ворог — "Ахіллес"

ЗСУ. Фото ілюстративне: ДПСУ/Telegram

Сили оборони України успішно пошкодили та затопили підземну газову трубу, яку російські війська використовували для пересування в районі Куп’янська. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що рух противника цим маршрутом більше не спостерігається.

Про це Юрій Федоренко повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Сили оборони зупинили пересування ворога підземною трубою

Українські військові зафіксували, що російські війська проникли на північні околиці Куп’янська саме через підземну газову трубу. Вхід до неї знаходився в районі окупованого Лиману Першого, а сама труба проходить територією лісистої місцевості, що дозволяло противнику приховано переміщуватися. ЗСУ провели операцію, внаслідок якої трубу було пошкоджено та затоплено.

"Сили оборони пошкодили та затопили підземну трубу в районі Куп'янська, якою пересувалися російські війська. Наразі рух противника цією трубою не фіксується", — пояснив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За словами командира, противник активно використовував інфраструктуру газопроводів для підготовки штурмів та постачання боєприпасів. Роботи ворога щодо облаштування маршрутів велися протягом усіх боїв за річку Оскіл. Тепер цей напрямок під контролем українських сил.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомили: станом на 13 вересня ЗСУ тримають під контролем трубопровід, який росіяни використовували для просування до міста.

Раніше ми також інформували, що 7 вересня російські війська здійснили мінометний обстріл Куп'янська. Унаслідок атаки постраждала 6-річна дитина, а її батьки будуть притягнуті до відповідальності.