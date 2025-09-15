Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ знищили маршрут росіян під Куп’янськом — деталі

ЗСУ знищили маршрут росіян під Куп’янськом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 22:07
ЗСУ затопили газові труби, якими пересувався ворог — "Ахіллес"
ЗСУ. Фото ілюстративне: ДПСУ/Telegram

Сили оборони України успішно пошкодили та затопили підземну газову трубу, яку російські війська використовували для пересування в районі Куп’янська. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що рух противника цим маршрутом більше не спостерігається.

Про це Юрій Федоренко повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Реклама
Читайте також:

Сили оборони зупинили пересування ворога підземною трубою

Українські військові зафіксували, що російські війська проникли на північні околиці Куп’янська саме через підземну газову трубу. Вхід до неї знаходився в районі окупованого Лиману Першого, а сама труба проходить територією лісистої місцевості, що дозволяло противнику приховано переміщуватися. ЗСУ провели операцію, внаслідок якої трубу було пошкоджено та затоплено.

Реклама

"Сили оборони пошкодили та затопили підземну трубу в районі Куп'янська, якою пересувалися російські війська. Наразі рух противника цією трубою не фіксується", — пояснив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За словами командира, противник активно використовував інфраструктуру газопроводів для підготовки штурмів та постачання боєприпасів. Роботи ворога щодо облаштування маршрутів велися протягом усіх боїв за річку Оскіл. Тепер цей напрямок під контролем українських сил. 

Реклама

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомили: станом на 13 вересня ЗСУ тримають під контролем трубопровід, який росіяни використовували для просування до міста.

Раніше ми також інформували, що 7 вересня російські війська здійснили мінометний обстріл Куп'янська. Унаслідок атаки постраждала 6-річна дитина, а її батьки будуть притягнуті до відповідальності.

ЗСУ армія газопровід Куп'янськ війна
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації