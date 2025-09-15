Видео
ВСУ уничтожили маршрут россиян под Купянском — детали

ВСУ уничтожили маршрут россиян под Купянском — детали

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:07
ВСУ затопили газовые трубы, по которым передвигался враг - "Ахиллес"
ВСУ. Фото иллюстративное: ГПСУ/Telegram

Силы обороны Украины успешно повредили и затопили подземную газовую трубу, которой российские войска использовали для передвижения в районе Купянска. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что движение противника по этому маршруту больше не наблюдается.

Об этом Юрий Федоренко сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Читайте также:

Силы обороны остановили передвижение врага по подземной трубе

Украинские военные зафиксировали, что российские войска проникли на северные окраины Купянска именно через подземную газовую трубу. Вход в нее находился в районе оккупированного Лимана Первого, а сама труба проходит по территории лесистой местности, что позволяло противнику скрыто перемещаться. ВСУ провели операцию, в результате которой труба была повреждена и затоплена.

"Силы обороны повредили и затопили подземную трубу в районе Купянска, по которой передвигались российские войска. Сейчас движение противника по этой трубе не фиксируется", — пояснил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По словам командира, противник активно использовал инфраструктуру газопроводов для подготовки штурмов и поставки боеприпасов. Работы врага по обустройству маршрутов велись в течение всех боев за реку Оскол. Теперь это направление под контролем украинских сил.

Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщили: по состоянию на 13 сентября ВСУ держат под контролем трубопровод, который россияне использовали для продвижения к городу.

Ранее мы также информировали, что 7 сентября российские войска совершили минометный обстрел Купянска. В результате атаки пострадал 6-летний ребенок, а его родители будут привлечены к ответственности.

ВСУ армия газопровод Купянск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
