ЗСУ взяли під контроль трубопровід, по якому ворог проникав у Куп'янськ

Воїни ЗСУ на фронті під час виконання бойового завдання. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Станом на 13 вересня ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних сил України. Зокрема, трубопровід, який росіяни використовували для просування до Куп’янська, контролюють українські оборонці.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 13 вересня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ контролюють ситуацію у Куп'янську — деталі від Генштабу

За даними Генштабу, ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних сил України. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", — зазначили у Генштабі.

А також додали, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони України.

Крім того, в місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста — пошуково-ударні дії.

За даними Генштабу, з початку операції, за два тижні, втрати росіян склали 395 осіб, із них 288 — безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста — ще 128.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", — резюмували в Генштабі ЗСУ.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів з початку 2025 року.

Раніше ми інформували, що Збройні сили України зірвали наступ армії РФ на двох напрямках фронту.