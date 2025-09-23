На фронті зафіксовано 179 боїв — втрати росіян перевищили тисячу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

На фронті тривають активні бойові дії. Російські війська посилено штурмують Покровський та Новопавлівський напрямки. Українські військовослужбовці відбивають атаки та просування противника.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Російські війська атакували українські позиції

За офіційними даними, лише за минулу добу відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав по українських позиціях і населених пунктах три ракетні удари, випустивши чотири ракети, здійснив 67 авіаударів, під час яких було застосовано 136 керованих авіабомб. Також зафіксовано 4888 обстрілів, серед них 134 атаки росіяни здійснили з реактивних систем залпового вогню, та 6222 удари дронами-камікадзе. Під бомбардування потрапили, зокрема, Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також Львове і Миколаївка на Херсонщині.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія у відповідь знищили два пункти управління, артилерійську установку, склад боєприпасів, шість районів зосередження живої сили та техніки ворога, а також дві інші важливі цілі.

Яка ситуація на фронті та де точаться найгарячіші бої

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 боїв. Окупанти скинули 25 авіабомб у межах дев’яти авіаударів та здійснили 192 обстріли, серед них десять — з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку оборонці відбили 12 атак поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного, а також у напрямку Одрадного і Кутьківки.

У районі Куп’янська відбулося чотири ворожі атаки, які ЗСУ відбили біля Кіндрашівки та Піщаного.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався просунутися біля Ольгівки, Новоєгорівки, Греківки, Середнього, Колодязів, Ставків, Шандриголового, Новомихайлівки, Дерилового, Торського, Зарічного та в напрямку Степового.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили сім штурмів біля Серебрянки та Виїмки. У районі Краматорська зафіксовано сім боїв поблизу Майського та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 спроб атакувати у районах Плещіївки, Берестка, Катеринівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Полтавки та у напрямку Степанівки.

Торецький напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де відбулося 58 зіткнень. Ворог намагався просунутися біля Никанорівки, Золотого Колодязя, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Вільного, Мирнограда, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах Філії, Січневого, Шевченка, Соснівки, Новоіванівки, Тернового, Мирного, Березового, Новогригорівки, Новомиколаївки та у бік Іванівки.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Поблизу Полтавки на Гуляйпільському напрямку відбулося три ворожі атаки.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському й Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. Також на Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу не виявлено.

Яких втрат зазнали російські окупанти за добу

Українські воїни продовжують завдавати втрат окупантам у живій силі та техніці. Загалом за добу противник втратив близько 1010 осіб, п’ять танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один гелікоптер, 485 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили про успішну операцію зі зриву постачання боєприпасів російській армії.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом щодо війни.