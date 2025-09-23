На фронте зафиксировано 179 боев — потери россиян превысили тысячу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

На фронте продолжаются активные боевые действия. Российские войска усиленно штурмуют Покровское и Новопавловское направления. Украинские военнослужащие отражают атаки и продвижение противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Российские войска атаковали украинские позиции

По официальным данным, только за минувшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Враг нанес по украинским позициям и населенным пунктам три ракетных удара, выпустив четыре ракеты, совершил 67 авиаударов, во время которых было применено 136 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 4888 обстрелов, среди них 134 атаки россияне совершили из реактивных систем залпового огня, и 6222 удара дронами-камикадзе. Под бомбардировку попали, в частности, Запорожье, Железнодорожное Запорожской области, а также Львов и Николаевка на Херсонщине.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия в ответ уничтожили два пункта управления, артиллерийскую установку, склад боеприпасов, шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, а также две другие важные цели.

Какова ситуация на фронте и где идут самые горячие бои

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 11 боев. Оккупанты сбросили 25 авиабомб в пределах девяти авиаударов и совершили 192 обстрела, среди них десять — из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении защитники отбили 12 атак вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного, а также в направлении Одрадного и Кутьковки.

В районе Купянска произошло четыре вражеские атаки, которые ВСУ отбили у Кондрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении противник 20 раз пытался продвинуться возле Ольговки, Новоегоровки, Грековки, Среднего, Колодязов, Ставки, Шандриголово, Новомихайловки, Дерилово, Торского, Заречного и в направлении Степного.

На Северском направлении наши защитники остановили семь штурмов у Серебрянки и Выемки. В районе Краматорска зафиксировано семь боев вблизи Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 17 попыток атаковать в районах Плещеевки, Берестка, Катериновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Полтавки и в направлении Степановки.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где произошло 58 столкновений. Враг пытался продвинуться возле Никаноровки, Золотого Колодца, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Вольного, Мирнограда, Звёздного, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 31 атаку в районах Филиала, Январского, Шевченко, Сосновки, Новоивановки, Тернового, Мирного, Березового, Новогригорьевки, Новониколаевки и в сторону Ивановки.

Вблизи Полтавки на Гуляйпольском направлении произошло три вражеские атаки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил. Также на Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления не обнаружено.

Какие потери понесли российские оккупанты за сутки

Украинские воины продолжают наносить потери оккупантам в живой силе и технике. Всего за сутки противник потерял около 1010 человек, пять танков, 53 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два самолета, один вертолет, 485 беспилотников оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ сообщили об успешной операции по срыву поставок боеприпасов российской армии.

