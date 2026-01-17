Ситуація на фронті 17 січня — деталі від Генштабу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У суботу, 17 січня, розпочалася 1423-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення між українськими оборонцями та російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на фронті 17 січня — зведення Генштабу

За інформацією Генштабу, вчора російські окупанти завдали 71 авіаційного удару, скинули 189 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 3644 обстріли, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7621 дрон-камікадзе.

Ворог також завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених Залізничне, Тернувате, Різдвянка, Любицьке, Верхня Терса, Запорізької області.

Натомість авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських загарбників.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі Дронівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за інформацією Генштабу, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 721 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня російські окупанти атакували Україну 115 ударними БпЛА.

Також цієї ночі російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі.