Ситуация на фронте 17 января — детали от Генштаба

ВСУ наносят РФ ощутимые потери — Генштаб о ситуации на фронте
В субботу, 17 января, начались 1423-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Ситуация на фронте 17 января — сводка Генштаба
По информации Генштаба, вчера российские оккупанты нанесли 71 авиационный удар, сбросили 189 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществили 3644 обстрела, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 7621 дрон-камикадзе.
Враг также наносил авиационные удары, в частности по районам населенных Железнодорожное, Терноватое, Рождественка, Любицкое, Верхняя Терса, Запорожской области.
Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также склад боеприпасов российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 118 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.
На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Нововодяного, Колодязов и в сторону Дибровы.
На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Дроновки.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала.
На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 31 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Всего, по информации Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 721 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 115 единиц автомобильной техники оккупантов.
Напомним, что в ночь на 17 января российские оккупанты атаковали Украину 115 ударными БпЛА.
Также этой ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.
Читайте Новини.LIVE!