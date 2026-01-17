Ситуация на фронте 17 января — детали от Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В субботу, 17 января, начались 1423-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на фронте 17 января — сводка Генштаба

По информации Генштаба, вчера российские оккупанты нанесли 71 авиационный удар, сбросили 189 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществили 3644 обстрела, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 7621 дрон-камикадзе.

Враг также наносил авиационные удары, в частности по районам населенных Железнодорожное, Терноватое, Рождественка, Любицкое, Верхняя Терса, Запорожской области.

Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также склад боеприпасов российских захватчиков.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 118 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Нововодяного, Колодязов и в сторону Дибровы.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Дроновки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Миньковки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степное и Красногорское.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 31 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское и Щербаки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего, по информации Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 721 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, что в ночь на 17 января российские оккупанты атаковали Украину 115 ударными БпЛА.

Также этой ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.