Україна
Главная Новости дня РФ атаковала инфраструктуру в Запорожье — возник пожар

РФ атаковала инфраструктуру в Запорожье — возник пожар

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 07:24
Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье 17 января
Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 17 января российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Запорожье — какие последствия

Сегодня, 17 января, российские войска нанесли удар по Запорожью. В городе раздавались мощные взрывы.

В результате обстрела возник пожар — обошлось без пострадавших. Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

"Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 17 января в Харькове произошел взрыв — погибли люди.

Также мы информировали, что утром 16 января в Киеве раздавались мощные взрывы — работали силы ПВО.

взрыв Запорожье Запорожская область Иван Федоров война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
