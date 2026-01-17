Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье 17 января

Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 17 января российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Атака РФ на Запорожье — какие последствия

Сегодня, 17 января, российские войска нанесли удар по Запорожью. В городе раздавались мощные взрывы.

В результате обстрела возник пожар — обошлось без пострадавших. Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

"Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Федоров.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

