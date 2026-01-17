Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье 17 января

РФ атаковала инфраструктуру в Запорожье — возник пожар
В ночь на 17 января российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака РФ на Запорожье — какие последствия
Сегодня, 17 января, российские войска нанесли удар по Запорожью. В городе раздавались мощные взрывы.
В результате обстрела возник пожар — обошлось без пострадавших. Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.
"Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Федоров.
Напомним, что в ночь на 17 января в Харькове произошел взрыв — погибли люди.
Также мы информировали, что утром 16 января в Киеве раздавались мощные взрывы — работали силы ПВО.
