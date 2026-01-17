Відео
Головна Новини дня РФ атакувала інфраструктуру у Запоріжжі — виникла пожежа

РФ атакувала інфраструктуру у Запоріжжі — виникла пожежа

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 07:24
Росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі 17 січня
Рятувальники ліквідовують пожежа внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 17 січня російські окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Запоріжжя — які наслідки

Сьогодні, 17 січня, російські війська завдали удару по Запоріжжю. У місті лунали потужні вибухи.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа — минулося без постраждалих. Росіяни ударили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі.

"Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів  інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", — повідомив Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня у Харкові стався вибух — загинули люди.

Також ми інформували, що вранці 16 січня у Києві лунали потужні вибухи — працювали сили ППО.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
