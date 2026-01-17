Росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі 17 січня

Рятувальники ліквідовують пожежа внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 17 січня російські окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Атака РФ на Запоріжжя — які наслідки

Сьогодні, 17 січня, російські війська завдали удару по Запоріжжю. У місті лунали потужні вибухи.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа — минулося без постраждалих. Росіяни ударили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі.

"Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", — повідомив Федоров.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

