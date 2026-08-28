Контрнаступ на Олександрівському напрямку: ЗСУ повернули 800 кв км

Військовий ЗСУ керує дроном. Фото: 5 ОВМБр

Українські сили на Олександрівському напрямку фронту повернули під контроль орієнтовно 700-800 квадратних кілометрів, зрівнявши баланс втрачених і звільнених цьогоріч земель. За словами експерта Владислава Селезньова, ці дії зірвали плани ворога біля трьох областей та майже повністю зачистили Дніпропетровщину.

Про це Владислав Селезьнов розповів ексклюзивно в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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ЗСУ провели успішну операцію у Дніпропетровській області

Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов констатував практично повну ліквідацію російської присутності на прикордонні Дніпропетровської області внаслідок українських контратак.

"Що стосується спроб та намагань ворога закріпитися на території Дніпропетровського області, то вони виявилися марними за виключенням одного чи двох національних пунктів та прилеглих до них територій. Ця територія Дніпропетровщини зачищена від ворожої присутності. Що стосується наших контрнаступальних дій, то я з вами абсолютно згоден. Деякі заходи, зокрема превентивна характера, створюють нестерпні умови для ворога. Ми створюємо для них такі умови, в яких вони не можуть перебувати", — пояснив експерт.

За словами фахівця, ситуація залишається складною через постійні спроби противника кидати у бій нові сили, не зважаючи на колосальні втрати. Проте грамотна побудова оборони та поєднання трьох ключових елементів — підготовленого особового складу, фортифікацій і безпілотників — забезпечує українським військам стійкість. Селезньов окремо відзначив унікальну специфіку сучасних штурмових операцій української армії.

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"Причому парадокс цих контрнаступальних дій полягає в тому, що часто-густо ми проводимо ці заходи з мінімальним, а іноді навіть взагалі з нульовим рівнем наших втрат. Це, безумовно, дуже вагомий аргумент, який знову-знову підкреслює важливість застосування саме бізпілотних систем на полі сучасного бою", — підсумував ексспікер Генштабу.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський спільно з Головкомом Михайлом Драпатим здійснили робочу поїздку на передову в середу, 26 серпня. Під час нарад військові узгодили заходи зі зміцнення оборони на Запоріжжі та Донецькому відтинку фронту.

Тим часом біля Куп'янська противник позбавлений сил для потужного прориву, проте намагається знайти слабкі місця в українських рубежах за допомогою дронових атак і штурмів силами невеликих піхотних підрозділів. Найбільшою проблемою для прориву росіян стала річка Оскіл.