Контрнаступление на Александровском направлении: ВСУ отбили 800 кв. км

Военнослужащий ВСУ управляет дроном. Фото: 5-я ОВМБр

Украинские войска на Александровском направлении фронта вернули под контроль примерно 700–800 квадратных километров, уравняв баланс утраченных и освобожденных в этом году территорий. По словам эксперта Владислава Селезнева, эти действия сорвали планы врага вблизи трёх областей и почти полностью очистили Днепропетровскую область.

Об этом Владислав Селезьнов рассказал эксклюзивно в интервью для Новини.LIVE.

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ВСУ провели успешную операцию в Днепропетровской области

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев констатировал практически полную ликвидацию российского присутствия на границе Днепропетровской области в результате украинских контратак.

"Что касается попыток и стремлений врага закрепиться на территории Днепропетровской области, то они оказались тщетными, за исключением одного или двух населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Эта территория Днепропетровской области очищена от вражеского присутствия. Что касается наших контрнаступательных действий, то я с вами полностью согласен. Некоторые меры, в частности превентивного характера, создают невыносимые условия для врага. Мы создаем для них такие условия, в которых они не могут находиться", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, ситуация остается сложной из-за постоянных попыток противника бросать в бой новые силы, несмотря на колоссальные потери. Однако грамотное построение обороны и сочетание трех ключевых элементов — подготовленного личного состава, фортификаций и беспилотников — обеспечивает украинским войскам устойчивость. Селезнев отдельно отметил уникальную специфику современных штурмовых операций украинской армии.

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"Причем парадокс этих контрнаступательных действий заключается в том, что зачастую мы проводим эти операции с минимальным, а иногда даже с нулевым уровнем наших потерь. Это, безусловно, очень весомый аргумент, который снова и снова подчеркивает важность применения именно беспилотных систем на поле современного боя", — подытожил экс-спикер Генштаба.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский совместно с Главкомом Михаилом Драпатым совершили рабочую поездку на передовую в среду, 26 августа. В ходе совещаний военные согласовали меры по укреплению обороны в Запорожской области и на Донецком участке фронта.

Между тем в районе Купянска противник не располагает силами для мощного прорыва, однако пытается найти слабые места в украинских обороне с помощью дроновых атак и штурмов силами небольших пехотных подразделений. Самой большой проблемой для прорыва россиян стала река Оскил.