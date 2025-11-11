Відео
ЗСУ відійшли з деяких позицій на Запоріжжі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 15:58
Оновлено: 15:58
ЗСУ відійшли з кількох позицій на Запоріжжі
Українські військові під час боїв на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб/Facebook

Силам оборони України довелося відійти з позицій біля кількох населених пунктів у Запорізькій області через масовані російські штурми та постійні артобстріли. Водночас українські військові продовжують стримувати ворога і ведуть запеклі бої за території України.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "РБК-Україна" у вівторок, 11 листопада. 

Сили оборони України відійшли з кількох позицій на Запоріжжі

За інформацією речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, українським захисникам довелося відійти з позицій біля кількох населених пунктів на Запоріжжі.

Відтак, Сили оборони України були вимушені відійти з позицій біля п'яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій", — розповів Волошин.

Водночас він додав, що за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

За його словами, внаслідок активізації ворожих штурмових дій (щодня більше ніж 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тисяч боєприпасів), з метою збереження життя особового складу, Силам оборони України довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам утриматись", — зауважив речник Сил оборони півдня. 

Він також наголосив, що за Рівнопілля, Солодке та Яблукове тривають жорстокі бої. Ворог зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

"Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи", — резюмував Волошин.

Нагадаємо, що нещодавно з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей оголосили обовʼязкову евакуацію.

Раніше у Генштабі зробили заяву щодо наступу російських військ на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

ЗСУ Запоріжжя війна в Україні ситуація на фронті Сили оборони України
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
