ВСУ отошли с нескольких позиций на Запорожье

Украинские военные во время боев на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб/Facebook

Силам обороны Украины пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области из-за массированных российских штурмов и постоянных артобстрелов. В то же время украинские военные продолжают сдерживать врага и ведут ожесточенные бои за территории Украины.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "РБК-Украина" во вторник, 11 ноября.

Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций на Запорожье

По информации спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, украинским защитникам пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье.

Так, Силы обороны Украины были вынуждены отойти с позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

"На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций", — рассказал Волошин.

В то же время он добавил, что за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений.

По его словам, в результате активизации вражеских штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов), с целью сохранения жизни личного состава, Силам обороны Украины пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", — отметил представитель Сил обороны юга.

Он также отметил, что за Ровнополье, Сладкое и Яблоково продолжаются жестокие бои. Враг с восточного направления стремится окружить Гуляйполе и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского.

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно бьются штурмовые подразделения", — резюмировал Волошин.

Напомним, что недавно из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей объявили обязательную эвакуацию.

Ранее в Генштабе сделали заявление о наступлении российских войск на Днепропетровщине и Запорожье.