ЗСУ уразили один з найбільших НПЗ в Росії, міст і склад дронів

Удар по НПЗ в Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Карина Приходько Редактор

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 2 липня завдали серії успішних ударів по військових та стратегічних об'єктах російських окупантів як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Під прицілом були нафтопроперобний завод, залізничний міст та склад БпЛА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ураження НПЗ "Лукойл" у Кстово

Головною ціллю атаки став нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Відомо, що внаслідок влучання на території підприємства спалахнула пожежа.

За попередніми даними, під удар потрапила установка первинної переробки нафти АВТ-6. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Зазначається, що цей НПЗ є одним із найбільших у РФ із проєктною потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне та мастильні матеріали, які активно використовуються для забезпечення потреб російської армії.

Удари по інших об'єктах РФ

Крім того, українські військові відпрацювали по логістичних та командних пунктах ворога. Так, уражено склад БпЛА в районі Кам'янки Запорізької області.

Також Сили оборони вдарили по залізничному мосту через річку Сіверський Донець. Окупанти використовували його для перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Успішні удари також зафіксовано в районі Вільшаної на Харківщині, де підрозділи Сил оборони поцілили у командно-спостережний пункт окупантів.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, 1 липня ЗСУ уразили російський нафтопереробний завод в Уфі. Він знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Тоді ж українські воїни атакували підприємство зі складу "Роскосмосу". Там виготовляють датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу.