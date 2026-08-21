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Головна Новини дня ЗСУ уразили НПЗ у Пермі за 1600 км від кордону: Зеленський

ЗСУ уразили НПЗ у Пермі за 1600 км від кордону: Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 11:55
Удар по НПЗ у Пермі та аеродрому Маринівка: результати операції Сил Оборони
Пожежа на НПЗ у Пермі. Фото: соцмережі

Сили оборони України здійснили нову серію глибоких ударів по стратегічній інфраструктурі на території Російської Федерації. Цієї ночі було успішно атаковано нафтопереробний завод у Пермі, який розташований за 1600 кілометрів від кордону, військове летовище "Маринівка", а також інші цілі в акваторії Чорного моря.

Інформацію про успішну атаку підтвердив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Сили оборони успішно атакували НПЗ та летовище в Росії 21 серпня

Глава держави також оприлюднив розвідувальні дані щодо наслідків попередніх ударів Сил оборони по об'єктах у глибині Російської Федерації. Зокрема, підтверджено успішне влучання по аеродрому "Ахтубінськ", який розташований приблизно за 600 кілометрів від лінії фронту.

Перм НПЗ пожежа
Дим на атакованих об'єктах у Пермі. Фото: соцмережі

Там захисникам вдалося пошкодити ворожий бойовий літак Су-34. Ще одна операція була спрямована на знищення логістики російських дронів. На відстані майже 180 кілометрів від зони бойових дій у Приморсько-Ахтарську українські підрозділи атакували локацію, де противник зберігав, готував та безпосередньо запускав ударні безпілотники, якими росіяни атакують українців.

"Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла", — заявив очільник держави.

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Новини.LIVE також повідомляли, що українські військові в ніч проти 20 серпня здійснили атаку на завод "ТАНЕКО" в Нижньокамську та морський термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. А 19 серпня Генштаб ЗСУ розкрив деталі атаки від 15 серпня по самарському ракетно-космічному підприємству "Прогрес". Вогонь серйозно пошкодив лінію складання двигунів для космічних ракет "Союз" і сусідній майданчик авіазаводу "Авіакор", де ремонтують літаки.

Володимир Зеленський НПЗ дрони Росія Сили оборони України
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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