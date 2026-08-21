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Главная Новости дня ВСУ нанесли удар по НПЗ в Перми в 1600 км от границы: Зеленский

ВСУ нанесли удар по НПЗ в Перми в 1600 км от границы: Зеленский

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 11:55
Удар по НПЗ в Перми и аэродрому Мариновка: итоги операции Сил обороны
Пожар на НПЗ в Перми. Фото: социальные сети

Силы обороны Украины нанесли новую серию глубоких ударов по стратегической инфраструктуре на территории Российской Федерации. Этой ночью были успешно атакованы нефтеперерабатывающий завод в Перми, расположенный в 1600 километрах от границы, военный аэродром «Мариновка», а также другие цели в акватории Черного моря.

Информацию об успешной атаке подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Силы обороны успешно нанесли удары по НПЗ и аэродрому в России 21 августа

Глава государства также обнародовал разведывательные данные о последствиях предыдущих ударов Сил обороны по объектам в глубине Российской Федерации. В частности, подтверждено успешное попадание по аэродрому «Ахтубинск», расположенному примерно в 600 километрах от линии фронта.

Перм НПЗ пожежа
Дым над атакованными объектами в Перми. Фото: соцсети

Там защитникам удалось повредить вражеский боевой самолет Су-34. Еще одна операция была направлена на уничтожение логистики российских дронов. На расстоянии почти 180 километров от зоны боевых действий в Приморско-Ахтарске украинские подразделения атаковали место, где противник хранил, готовил и непосредственно запускал ударные беспилотники, с помощью которых россияне атакуют украинцев.

"Продолжаем с помощью наших далекобойных санкций возвращать последствия войны туда, откуда она пришла", — заявил глава государства.

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Новини.LIVE также сообщали, что украинские военные в ночь на 20 августа совершили атаку на завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске и морской терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. А 19 августа Генштаб ВСУ раскрыл подробности атаки от 15 августа на самарское ракетно-космическое предприятие "Прогресс". Пожар серьезно повредил линию сборки двигателей для космических ракет "Союз" и соседнюю площадку авиазавода "Авиакор", где ремонтируют самолеты.

Владимир Зеленский НПЗ дроны Россия Силы обороны Украины
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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