Головна Новини дня ЗСУ показали, як борються з російською розвідкою — відео

ЗСУ показали, як борються з російською розвідкою — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:54
Українські війська показали, як борються з дронами-розвідниками на фронті
Підліт до російського розвідувального дрона "Ланцет". Фото: кадр з відео

Оператори FPV-дронів Третього армійського корпусу продовжують вибивати ворога з повітря. Під час чергового бою українські військові зуміли "приземлити" одразу кілька типів ворожих безпілотників, зокрема "Герберу", ZALA, "Ланцет" і 16 "Молній".

Відеокадри знешкодження російських дронів оприлюднили у пресслужбі Третього армійського корпусу Збройних сил України.

Читайте також:

Українські війська знищують російські дрони-шпигуни

Жоден із цих апаратів не зміг завершити свою розвідувальну чи ударну місію над Україною. Успішні результати роботи підрозділу підтверджені відео, яке оприлюднили оператори Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 63-ї окремої механізованої бригади. 

Нагадаємо, також бійцям Сил безпілотних систем України вдалося ліквідувати рідкісну російську установку РЕБ на території Луганської області. 

Також командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ї ОШБр Максим Зайченко сказав, скільки їм вдалося за рік знищити російських повітряних цілей.

Додамо, що нещодавно бійцям ЗСУ вдалося знищити російський вертоліт унікальним способом через атаку FPV-дроном.

російські війська ЗСУ безпілотники дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
