Главная Новости дня ВСУ показали, как борются с российской разведкой — видео

ВСУ показали, как борются с российской разведкой — видео

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:54
Украинские войска показали, как борются с дронами-разведчиками на фронте
Подлет к российскому разведывательному дрону "Ланцет". Фото: кадр из видео

Операторы FPV-дронов Третьего армейского корпуса продолжают выбивать врага с воздуха. Во время очередного боя украинские военные сумели "приземлить" сразу несколько типов вражеских беспилотников, в частности "Герберу", ZALA, "Ланцет" и 16 "Молний".

Видеокадры обезвреживания российских дронов обнародовали в пресс-службе Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Украинские войска уничтожают российские дроны-шпионы

Ни один из этих аппаратов не смог завершить свою разведывательную или ударную миссию над Украиной. Успешные результаты работы подразделения подтверждены видео, которое обнародовали операторы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 63-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, также бойцам Сил беспилотных систем Украины удалось ликвидировать редкую российскую установку РЭБ на территории Луганской области.

Также командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3-й ОШБр Максим Зайченко сказал, сколько им удалось за год уничтожить российских воздушных целей.

Добавим, что недавно бойцам ВСУ удалось уничтожить российский вертолет уникальным способом через атаку FPV-дроном.

российские войска ВСУ беспилотники дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
