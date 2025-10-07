Украинские войска показали, как борются с дронами-разведчиками на фронте

Подлет к российскому разведывательному дрону "Ланцет". Фото: кадр из видео

Операторы FPV-дронов Третьего армейского корпуса продолжают выбивать врага с воздуха. Во время очередного боя украинские военные сумели "приземлить" сразу несколько типов вражеских беспилотников, в частности "Герберу", ZALA, "Ланцет" и 16 "Молний".

Видеокадры обезвреживания российских дронов обнародовали в пресс-службе Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Ни один из этих аппаратов не смог завершить свою разведывательную или ударную миссию над Украиной. Успешные результаты работы подразделения подтверждены видео, которое обнародовали операторы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 63-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, также бойцам Сил беспилотных систем Украины удалось ликвидировать редкую российскую установку РЭБ на территории Луганской области.

Также командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3-й ОШБр Максим Зайченко сказал, сколько им удалось за год уничтожить российских воздушных целей.

Добавим, что недавно бойцам ВСУ удалось уничтожить российский вертолет уникальным способом через атаку FPV-дроном.