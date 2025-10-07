Видео
Главная Новости дня СБС уничтожили редкую российскую систему РЭБ на Луганщине — видео

СБС уничтожили редкую российскую систему РЭБ на Луганщине — видео

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 07:21
Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую станцию РЭБ на Луганщине
РЭБ "Житель". Фото: Wikimedia Commons

Операторы Сил беспилотных систем Украины (СБС) совместно с аэроразведкой Государственной пограничной службы уничтожили одну из самых редких и ценных российских станций радиоэлектронной борьбы - Р-330Ж "Житель". Эту уникальную технику ликвидировали бойцы 412-го полка Nemesis на территории Луганской области.

Видеокадрами удачного уничтожения поделились бойцы Сил беспилотных систем.

Читайте также:

Украинские воины обнаружили и уничтожили редкую дорогостоящую установку РЭБ

По данным военных, с начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение только 23 таких систем.

"Житель" — сложный многофункциональный комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления источников радиосигналов. Согласно техническим характеристикам, он способен блокировать наземную радиосвязь на расстоянии до 25 км, а сигналы летательных аппаратов — на дистанции до 50 км.

Кроме того, станция может пеленговать источники излучения, определять их координаты и создавать радиопомехи для систем спутниковой связи, GPS-навигации и мобильных сетей GSM.

Напомним, в конце сентября дроны ССО атаковали комплекс С-400 в Калужской области в России.

А украинские десантники показали на видео уничтожение огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

российские войска военная техника дроны Силы беспилотных систем ВСУ РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
