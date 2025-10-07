Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую станцию РЭБ на Луганщине

РЭБ "Житель". Фото: Wikimedia Commons

Операторы Сил беспилотных систем Украины (СБС) совместно с аэроразведкой Государственной пограничной службы уничтожили одну из самых редких и ценных российских станций радиоэлектронной борьбы - Р-330Ж "Житель". Эту уникальную технику ликвидировали бойцы 412-го полка Nemesis на территории Луганской области.

Видеокадрами удачного уничтожения поделились бойцы Сил беспилотных систем.

По данным военных, с начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение только 23 таких систем.

"Житель" — сложный многофункциональный комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления источников радиосигналов. Согласно техническим характеристикам, он способен блокировать наземную радиосвязь на расстоянии до 25 км, а сигналы летательных аппаратов — на дистанции до 50 км.

Кроме того, станция может пеленговать источники излучения, определять их координаты и создавать радиопомехи для систем спутниковой связи, GPS-навигации и мобильных сетей GSM.

