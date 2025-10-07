Відео
Україна
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
СБС знищили рідкісну російську систему РЕБ на Луганщині — відео

СБС знищили рідкісну російську систему РЕБ на Луганщині — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 07:21
Сили безпілотних систем знищили рідкісну російськву станцію РЕБ на Луганщині
РЕБ "Житель". Фото: Wikimedia Commons

Оператори Сил безпілотних систем України (СБС) спільно з аеророзвідкою Державної прикордонної служби знищили одну з найрідкісніших і найцінніших російських станцій радіоелектронної боротьби — Р-330Ж "Житель". Цю унікальну техніку ліквідували бійці 412 полку Nemesis на території Луганської області.

Відеокадрами вдалого знищення поділилися бійці Сил безпілотних систем

Читайте також:

Українські воїни виявили та знищили рідкісну дорогу установку РЕБ

За даними військових, від початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення лише 23 таких систем.

"Житель" — складний багатофункціональний комплекс, призначений для виявлення та придушення джерел радіосигналів. Згідно з технічними характеристиками, він здатен блокувати наземний радіозв’язок на відстані до 25 км, а сигнали літальних апаратів — на дистанції до 50 км.

Крім того, станція може пеленгувати джерела випромінювання, визначати їх координати та створювати радіоперешкоди для систем супутникового зв’язку, GPS-навігації та мобільних мереж GSM.

Нагадаємо, наприкінці вересня дрони ССО атакували комплекс С-400 в Калузькій області в Росії.

А українські десантники показали на відео знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".

російські війська військова техніка дрони Сили безпілотних систем ЗСУ РЕБ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
