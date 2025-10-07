Сили безпілотних систем знищили рідкісну російськву станцію РЕБ на Луганщині

СБС знищили рідкісну російську систему РЕБ на Луганщині — відео
Оператори Сил безпілотних систем України (СБС) спільно з аеророзвідкою Державної прикордонної служби знищили одну з найрідкісніших і найцінніших російських станцій радіоелектронної боротьби — Р-330Ж "Житель". Цю унікальну техніку ліквідували бійці 412 полку Nemesis на території Луганської області.
Відеокадрами вдалого знищення поділилися бійці Сил безпілотних систем.
Українські воїни виявили та знищили рідкісну дорогу установку РЕБ
За даними військових, від початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення лише 23 таких систем.
"Житель" — складний багатофункціональний комплекс, призначений для виявлення та придушення джерел радіосигналів. Згідно з технічними характеристиками, він здатен блокувати наземний радіозв’язок на відстані до 25 км, а сигнали літальних апаратів — на дистанції до 50 км.
Крім того, станція може пеленгувати джерела випромінювання, визначати їх координати та створювати радіоперешкоди для систем супутникового зв’язку, GPS-навігації та мобільних мереж GSM.
