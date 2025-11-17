Відео
ЗСУ можуть захищати від РФ кордони ЄС після миру — єврокомісар

ЗСУ можуть захищати від РФ кордони ЄС після миру — єврокомісар

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 20:02
Оновлено: 20:02
ЗСУ можуть залучити до оборони кордонів ЄС — єврокомісар
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс Фото: LRT

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що українські війська можуть брати участь у захисті кордонів ЄС після встановлення миру. За його словами, досвід української армії зробив би їхню присутність цінною для союзників.

Про це єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс сказав під час пресконференції "Захист Балтії 2025: уроки війни з України" у Вільнюсі, інформує Politico у понеділок, 17 листопада.

Єврокомісар заявив, що ЗСУ можуть охороняти кордони ЄС

Андрюс Кубілюс вважає, що українських військових можуть направити для допомоги в обороні Євросоюзу від Росії. Але, за його словами, це можливо лише після мирної угоди між Україною та Росією.

"Було б добре, якби українська армія, яка пройшла бойовий досвід, після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону — починаючи з Балтійського регіону та в Литві, поряд з німецькою бригадою і батальйонами США, що ротуються", — заявив Кубілюс.

Крім того, єврокомісар уточнив, що будь-яке розгортання українських військ не вплине на відправлення Німеччиною бронетанкової бригади до Литви, присутність американських військ у регіоні й положення про колективну оборону НАТО за статтею 5.

"Ми, литовці, винесли з нашої історії урок, що краще мати кілька гарантій своєї безпеки", — зазначив Кубілюс.

А також додав, що норму про колективну оборону НАТО має бути підкріплено власними безпековими ініціативами ЄС "із чітким механізмом їхньої реалізації". 

Своєю чергою, видання Politico звертає увагу, що нині відправлення воїнів ЗСУ для допомоги в захисті кордонів ЄС — дуже віддалена перспектива, оскільки росіяни продовжують свій наступ на сході України, а Путін не демонструє готовність піти на компроміси для завершення війни.

Нагадаємо, що нещодавно Збройні сили України оголосили про оновлення підходу до служби іноземних добровольців.

Раніше ми інформували, що ЗСУ допоможуть ЄС збудувати "стіну проти дронів".

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
