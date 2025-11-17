ВСУ могут привлечь к обороне границ ЕС — еврокомиссар

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс Фото: LRT

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что украинские войска могут участвовать в защите границ ЕС после установления мира. По его словам, опыт украинской армии сделал бы их присутствие ценным для союзников.

Об этом еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сказал во время пресс-конференции "Защита Балтии 2025: уроки войны из Украины" в Вильнюсе, информирует Politico в понедельник, 17 ноября.

Андрюс Кубилюс считает, что украинских военных могут направить для помощи в обороне Евросоюза от России. Но, по его словам, это возможно только после мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Было бы хорошо, если бы украинская армия, которая прошла боевой опыт, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона — начиная с Балтийского региона и в Литве, наряду с немецкой бригадой и батальонами США, которые ротируются", — заявил Кубилюс.

Кроме того, еврокомиссар уточнил, что любое развертывание украинских войск не повлияет на отправку Германией бронетанковой бригады в Литву, присутствие американских войск в регионе и положение о коллективной обороне НАТО по статье 5.

"Мы, литовцы, вынесли из нашей истории урок, что лучше иметь несколько гарантий своей безопасности", — отметил Кубилюс.

А также добавил, что норма о коллективной обороне НАТО должна быть подкреплена собственными инициативами по безопасности ЕС "с четким механизмом их реализации".

В свою очередь издание Politico обращает внимание, что сейчас отправка воинов ВСУ для помощи в защите границ ЕС — очень отдаленная перспектива, поскольку россияне продолжают свое наступление на востоке Украины, а Путин не демонстрирует готовность пойти на компромиссы для завершения войны.

Напомним, что недавно Вооруженные силы Украины объявили об обновлении подхода к службе иностранных добровольцев.

Ранее мы информировали, что ВСУ помогут ЕС построить "стену против дронов".