Російська РЛС Небо-У. Фото: росЗМІ

У ніч проти п'ятниці, 16 жовтня, підрозділи Сил оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" на території Російської Федерації. Після удару в районі розташування військового об'єкта виникла пожежа, а орієнтовна вартість станції, яку російська армія використовує для виявлення повітряних цілей, становить близько 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

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Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ уразили російську РЛС "Небо-У"

За інформацією Генштабу, українські військові завдали удару по радіолокаційній станції "Небо-У", розташованій поблизу населеного пункту Марги в Краснодарському краї Росії.

Унаслідок ураження в районі військового об'єкта зафіксували пожежу. Водночас ступінь пошкодження станції у повідомленні не уточнюється.

"Небо-У" — далекобійна трикоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону. Її використовують для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет.

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У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів знижує можливості російських військ контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі.

Орієнтовна вартість однієї станції "Небо-У" становить близько 100 мільйонів доларів США.

У Генштабі наголосили, що й надалі продовжать завдавати ударів по ключових військових об'єктах російської армії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Велика Британія передала Україні додаткову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Британська влада підтримує українські удари по російських військових об'єктах.

Також Новини.LIVE писав, що Дональд Трамп назвав українські удари по російських нафтопереробних заводах "ганьбою". Президент США заявив, що такі атаки сприяють зростанню цін на нафту, а на російських НПЗ виробляють необхідне іншим країнам дизельне пальне. Трамп також вкотре заявив, що йому легше домовлятися з Володимиром Путіним, ніж із Володимиром Зеленським.