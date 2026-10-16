Российская РЛС Небо-У. Фото: российские СМИ

В ночь на пятницу, 16 октября, подразделения Сил обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" на территории Российской Федерации. После удара в районе расположения военного объекта возник пожар, а ориентировочная стоимость станции, которую российская армия использует для обнаружения воздушных целей, составляет около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ поразили российскую РЛС "Небо-У"

По информации Генштаба, украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции "Небо-У", расположенной вблизи населенного пункта Марги в Краснодарском крае России.

В результате поражения в районе военного объекта зафиксировали пожар. При этом степень повреждения станции в сообщении не уточняется.

"Небо-У" — дальнобойная трехкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона. Ее используют для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет.

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В Генштабе отметили, что поражение таких объектов снижает возможности российских войск контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Ориентировочная стоимость одной станции "Небо-У" составляет около 100 миллионов долларов США.

В Генштабе подчеркнули, что и в дальнейшем продолжат наносить удары по ключевым военным объектам российской армии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Великобритания передала Украине дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Британские власти поддерживают украинские удары по российским военным объектам.

Также Новини.LIVE писал, что Дональд Трамп назвал "позором" украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США заявил, что такие атаки способствуют росту цен на нефть, а на российских НПЗ производят необходимое другим странам дизельное топливо. Трамп также в очередной раз заявил, что ему легче договариваться с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.