FPV-перегони стануть офіційним видом спорту у ЗС Британії

FPV-дрон у повітрні. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили Великої Британії офіційно визнають видом спорту перегони FPV-дронів. Це зумовлено зростанням популярності безпілотників як у спорті, так і на полі бою.

Про це повідомило видання The Telegraph у суботу, 4 січня.

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Як виглядають перегони FPV-дронів

Як зазначає видання, у FPV-перегонах дрони літають по треку за допомогою гарнітури віртуальної реальності без GPS або стабілізаційного програмного забезпечення, встановленого на звичайних дронах. Вісім гонщиків змагаються одночасно та мають пройти певну кількість кіл за визначений час.

Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, світ побачив, яку роль дрони відіграють на полі бою. Тож, як зазначає видання, саме тому Британія вирішила розвивати цей напрямок.

"Коли перегони безпілотників будуть визнані офіційним видом спорту, це принесе більшу обізнаність солдатам як про спорт, так і про технології. Це і приємна діяльність, і навичка, яка лежить в основі нової військової здатності", — зазначив британський підполковник Карл Езе.

У жовтні 2024 року змагання FPV-дронів вже відбулися в Лондоні та Колчестері. У цьому році планують провести ще більше таких перегонів.

Нагадаємо, Польща розгорнула виробництво безпілотників для України на своїй території. Триває співробітництво між країнами у сфері виробництва зброї та боєприпасів.

Міністерство оборони провело демонстраційний показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно. У заході взяли участь українські виробники.