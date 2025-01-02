Польща виробляє безпілотники для України, — ЗМІ

Дрони. Ілюстративне фото: Мілітарний

Польща розгорнула виробництво безпілотників для України на своїй території. Триває співробітництво між країнами у сфері виробництва зброї та боєприпасів.

Про це пише Rzeczpospolita у четвер, 2 січня.

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Виробництво дронів

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч відповів на запитання про перспективи створення україно-польських військових підприємств.

За його словами, така співпраця між Україною та Польщею вже існує — у Польщі вже побудували завод українського оборонно-промислового комплексу, але деталі засекречені.

"На жаль, я не можу говорити про деталі, але співпраця включає виробництво безпілотників, ремонт танків, а також стосується сфери високих технологій", — сказав він.

Лукасєвіч пояснив, що Польща розташована не так далеко від Росії, а тому про місце такого виробництва говорити не можна з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Міноборони провело демонстраційний показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно. У заході взяли участь українські виробники.

А військові ГУР отримали безпілотний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV від благодійників зі США.