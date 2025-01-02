Польша производит беспилотники для Украины, - СМИ

Дроны. Иллюстративное фото: Мілітарний

Польша развернула производство беспилотников для Украины на своей территории. Продолжается сотрудничество между странами в сфере производства оружия и боеприпасов.

Об этом пишет Rzeczpospolita в четверг, 2 января.

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Производство дронов

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич ответил на вопросы о перспективах создания украино-польских военных предприятий.

По его словам, такое сотрудничество между Украиной и Польшей уже существует — в Польше уже построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса, но детали засекречены.

"К сожалению, я не могу говорить о деталях, но сотрудничество включает производство беспилотников, ремонт танков, а также касается сферы высоких технологий", — сказал он.

Лукасевич пояснил, что Польша расположена не так далеко от России, а потому о месте такого производства говорить нельзя из соображений безопасности.

Напомним, Минобороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. В мероприятии приняли участие украинские производители.

А военные ГУР получили беспилотный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV от благотворителей из США.