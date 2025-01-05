FPV-гонки станут официальным видом спорта в ВС Британии

FPV-дрон в воздухе. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Великобритании официально признают видом спорта гонки FPV-дронов. Это обусловлено ростом популярности беспилотников как в спорте, так и на поле боя.

Об этом сообщило издание The Telegraph в субботу, 4 января.

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Как отмечает издание, в FPV-гонках дроны летают по треку с помощью гарнитуры виртуальной реальности без GPS или стабилизационного программного обеспечения, установленного на обычных дронах.

После того как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, мир увидел, какую роль дроны играют на поле боя. Поэтому, как отмечает издание, именно поэтому Британия решила развивать это направление.

"Когда гонки беспилотников будут признаны официальным видом спорта, это принесет большую осведомленность солдатам как о спорте, так и о технологиях. Это и приятная деятельность, и навык, который лежит в основе новой военной способности", — отметил британский подполковник Карл Эзе.

В октябре 2024 года соревнования FPV-дронов уже состоялись в Лондоне и Колчестере. В этом году планируют провести еще больше таких гонок.

Напомним, Польша развернула производство беспилотников для Украины на своей территории. Продолжается сотрудничество между странами в сфере производства оружия и боеприпасов.

Министерство обороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. В мероприятии приняли участие украинские производители.