Обстріл Сумщини 14 травня - Зросла кількість загиблих

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумщині
У середу, 14 травня, російські війська завдали ракетного удару по території Сумської громади. Окупанти влучили по одному з об’єктів промисловості.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
Що відомо про наслідки удару по Сумській області
Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще дев’ятеро отримали поранення, з них двоє перебувають у важкому стані.
На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, 14 травня російські загарбники ракетами атакували Суми. Наразі на місці обстрілу працюють відповідні служби.
А у ніч проти 14 травня окупанти атакували Харківщину ударними дронами. Ворог поранив трьох людей.
Читайте Новини.LIVE!