Обстріл Сумщини 14 травня - Зросла кількість загиблих

Обстріл Сумщини. Фото: Сумська міська рада

У середу, 14 травня, російські війська завдали ракетного удару по території Сумської громади. Окупанти влучили по одному з об’єктів промисловості.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

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Що відомо про наслідки удару по Сумській області

Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще дев’ятеро отримали поранення, з них двоє перебувають у важкому стані.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, 14 травня російські загарбники ракетами атакували Суми. Наразі на місці обстрілу працюють відповідні служби.

А у ніч проти 14 травня окупанти атакували Харківщину ударними дронами. Ворог поранив трьох людей.