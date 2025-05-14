Росіяни ракетами обстріляли Суми

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу, 14 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, є постраждалі.

Про це інформує начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Telegram.

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Вибухи у Сумах — росіяни атакували ракетами

У середу, 14 травня, російські загарбники ракетами атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та постраждалі серед цивільних.

"Вибух, який чули в Сумах, – ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді. На жаль, є постраждалі та загиблий. На місці працюють відповідні служби", — повідомив Кривошеєнко.

Водночас виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що вибух, який було чутно в місті — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури.

"Шановна громадо! Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури. Додаткову інформацію буде надано згодом", — сказав Кобзар.

Нагадаємо, що уранці в середу, 14 травня, на Рівненщині пролунали вибухи — росіяни атакували регіон.

Крім того, уранці в середу, 14 травня, вибухи пролунали у Кропивницькому.