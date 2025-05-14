Россияне ракетами обстреляли Сумы

Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду, 14 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах. В результате вражеского обстрела погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом информирует начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.

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Взрывы в Сумах — россияне атаковали ракетами

В среду, 14 мая, российские захватчики ракетами атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела есть погибший и пострадавшие среди гражданских.

"Взрыв, который слышали в Сумах, — вражеский ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде. К сожалению, есть пострадавшие и погибший. На месте работают соответствующие службы", — сообщил Кривошеенко.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что взрыв, который был слышен в городе — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры.

"Уважаемая громада! Взрыв, который только что был слышен в городе — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры. Дополнительная информация будет предоставлена позже", — сказал Кобзарь.

Напомним, что утром в среду, 14 мая, на Ровенщине прогремели взрывы — россияне атаковали регион.

Кроме того, утром в среду, 14 мая, взрывы прогремели в Кропивницком.