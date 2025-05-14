ППО знищила 4 цілі над Рівненщиною є двоє поранених

Рятувальники ДСНС, Фото ілюстративне, архівне: ДСНС України

Уранці в середу, 14 травня, на Рівненщині пролунали вибухи внаслідок ворожої повітряної атаки. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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За його словами, сили протиповітряної оборони успішно знешкодили над областю чотири ворожі повітряні цілі. Водночас внаслідок падіння уламків двоє людей дістали поранення. Крім того, зафіксовано незначні пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Повідомлення Олександра Коваля. Фото: скриншот

На місцях падіння працюють профільні служби.

Нагадаємо, Росія запустила серію "Шахедів" на Україну в ніч проти 14 травня. Вибухи лунали у Київській області, а також у Запорізькій області та Кропивницькому.