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Росія атакувала Рівненщину — є поранені та руйнування

14 травня 2025 08:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
ППО знищила 4 цілі над Рівненщиною є двоє поранених
Рятувальники ДСНС, Фото ілюстративне, архівне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Уранці в середу, 14 травня, на Рівненщині пролунали вибухи внаслідок ворожої повітряної атаки. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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За його словами, сили протиповітряної оборони успішно знешкодили над областю чотири ворожі повітряні цілі. Водночас внаслідок падіння уламків двоє людей дістали поранення. Крім того, зафіксовано незначні пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

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Повідомлення Олександра Коваля. Фото: скриншот

На місцях падіння працюють профільні служби. 

Нагадаємо, Росія запустила серію "Шахедів" на Україну в ніч проти 14 травня. Вибухи лунали у Київській області,  а також у Запорізькій області та Кропивницькому

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