ПВО уничтожила 4 цели над Ровенской областью, есть двое раненых

Спасатели ГСЧС, Фото иллюстративное, архивное: ГСЧС Украины

Утром в среду, 14 мая, на Ровенщине прогремели взрывы в результате вражеской воздушной атаки. В регионе работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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По его словам, Силы противовоздушной обороны успешно обезвредили над областью четыре вражеские воздушные цели. В то же время в результате падения обломков два человека получили ранения. Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Сообщение Александра Коваля. Фото: скриншот

На местах падения работают профильные службы.

Напомним, Россия запустила серию "Шахедов" на Украину в ночь на 14 мая. Взрывы раздавались в Киевской области, а также в Запорожской области и Кропивницком.