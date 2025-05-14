Обстрел Сумщины 14 мая - Возросло количество погибших

Возросло количество погибших в результате обстрела Сумщины
В среду, 14 мая, российские войска нанесли ракетный удар по территории Сумской общины. Оккупанты попали по одному из объектов промышленности.
Об этом сообщает Сумской городской совет.
Что известно о последствиях удара по Сумской области
В результате вражеской атаки погибли два человека. Еще девять получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
Напомним, 14 мая российские захватчики ракетами атаковали Сумы. Сейчас на месте обстрела работают соответствующие службы.
А в ночь на 14 мая оккупанты атаковали Харьковскую область ударными дронами. Враг ранил трех человек.
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