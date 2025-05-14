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Возросло количество погибших в результате обстрела Сумщины

14 мая 2025 16:48
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Сумщины 14 мая - Возросло количество погибших
Обстрел Сумщины. Фото: Сумской городской совет
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 14 мая, российские войска нанесли ракетный удар по территории Сумской общины. Оккупанты попали по одному из объектов промышленности.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

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Пост Сумского городского совета. Фото: скриншот

Что известно о последствиях удара по Сумской области

В результате вражеской атаки погибли два человека. Еще девять получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, 14 мая российские захватчики ракетами атаковали Сумы. Сейчас на месте обстрела работают соответствующие службы.

А в ночь на 14 мая оккупанты атаковали Харьковскую область ударными дронами. Враг ранил трех человек.

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