Обстрел Сумщины 14 мая - Возросло количество погибших

Обстрел Сумщины. Фото: Сумской городской совет

В среду, 14 мая, российские войска нанесли ракетный удар по территории Сумской общины. Оккупанты попали по одному из объектов промышленности.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

Реклама

Читайте также:

Пост Сумского городского совета. Фото: скриншот

Что известно о последствиях удара по Сумской области

В результате вражеской атаки погибли два человека. Еще девять получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, 14 мая российские захватчики ракетами атаковали Сумы. Сейчас на месте обстрела работают соответствующие службы.

А в ночь на 14 мая оккупанты атаковали Харьковскую область ударными дронами. Враг ранил трех человек.