Зрив наступу росіян на Запоріжжя: командир РДК назвав причину

Командир РДК Денис Капустін. Фото: УНІАН

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Відключення Starlink завадило росіянами просунутися в напрямку Запоріжжя. Окупанти намагалися використати нестандартну техніку зв'язку: хотіли уникнути радіоперехоплень. Попри таку обережність, ворогу не вдалося здійснити наступ.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив командир РДК (Російського добровольчого корпусу, — Ред.) Денис Капустін.

Невдалий наступ на Запоріжжя

За словами військового, штурмові групи росіян просувалися вперед без рацій. Свої дії вони координували за допомогою месенджерів і модифікованих терміналів Starlink. Завдяки такій схемі, окупанти навіть отримували провізію дронами. Блокування терміналів призвело до миттєвого зупинення наступу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка повідомляв про загрозу для Чернігівщини. РФ може використати ділянку кордону з цією області для потенційного вторгення. Прикордонники стежать за ситуацією.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ писав про підготовку до наступу з боку Білорусі. На українсько-білоруському кордоні облаштовують спеціальну "кілзону". Позиції посилюють одразу кількома типами інженерних споруд.