Суд покарав чоловіка, який знайшов ключі та угнав авто

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Ніжині Чернігівської області чоловік викрав авто у місцевого жителя. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 3 лютого близько 23-ї години в Ніжині, на парковці біля одного з супермаркетів. Обвинувачений підійшов до автомобіля, впевнився, що його дії залишаються непоміченими, після чого скористався незамкненими водійськими дверима. Проникнувши в салон, він знайшов ключі у бардачку, завів авто й поїхав.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та не став заперечувати обставини, викладені в обвинувальному акті. Він пояснив, що того вечора перебував у Ніжині й на стоянці звернув увагу на автомобіль.

"Відкрив незамкнені на замок водійські двері, сів у автомобіль та знайшов ключі від замка запалення, скориставшись якими запустив двигун і поїхав. Згодом бензин закінчився і він зупинився", — йдеться у справі.

Обвинувачений щиро розкаявся у скоєному та просив суд про пом’якшення покарання Потерпілий на судове засідання не з’явився, він повідомив про своє бажання, щоб справа розглядалася без його участі.

Рішення суду

З урахуванням того, що жодних обставин, які могли б обтяжити покарання, не виявлено, а сам обвинувачений продемонстрував щире каяття у скоєному, суд визнав його винним у порушенні частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Відповідно до вироку, йому було призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Окрім цього, суд зобов’язав засудженого сплатити 5 173 гривні судового збору.

Згідно з чинним законодавством, засуджений має право на подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з моменту оголошення вироку.

Як зазначено у судовому рішенні, раніше чоловік вже мав погашену судимість.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Чернігові судили чоловіка, який побив машину поліцейських грифом від гантелей. За це йому призначали штраф.

Також ми повідомляли, що в Україні скасовують популярний штраф для водіїв.