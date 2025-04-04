У Чернігові чоловіка оштрафували за пошкодження авто поліції гантелями

Молоток судді. Фото: Freepik

У Чернігові судили чоловіка, який побив машину поліцейських грифом від гантелей. Він зобов'язаний оплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікував Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився 12 березня 2025 року близько о 12:35. Обвинувачений, перебуваючи біля будівлі Чернігівського районного управління поліції навмисне завдав декілька ударів грифами по службовому автомобілю "Renault Duster".

У результаті дій чоловіка було розбито лобове скло, дзеркало заднього огляду та бокове скло, завдано матеріальних збитків у розмірі понад 27 тисяч гривень.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, добровільно відшкодував завдані збитки, та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без учасників процесу. Представник Головного управління Нацполіції також не заперечував проти такого формату розгляду.

Суд врахував щире каяття, відсутність обтяжуючих обставин, несудимість, а також складне матеріальне становище чоловіка. У підсумку йому було призначено штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) без додаткових обмежень.

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