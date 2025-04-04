В Чернигове мужчину оштрафовали за повреждение авто полиции гантелями

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Чернигове судили мужчину, который побил машину полицейских грифом от гантелей. Он обязан оплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовал Единый государственный реестр судебных решений.

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Согласно материалам дела, инцидент случился 12 марта 2025 года около 12:35. Обвиняемый, находясь возле здания Черниговского районного управления полиции умышленно нанес несколько ударов грифами по служебному автомобилю "Renault Duster".

В результате действий мужчины было разбито лобовое стекло, зеркало заднего обзора и боковое стекло, нанесен материальный ущерб в размере свыше 27 тысяч гривен.

Обвиняемый полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный ущерб, и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без участников процесса. Представитель Главного управления Нацполиции также не возражал против такого формата рассмотрения.

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств, несудимость, а также сложное материальное положение мужчины. В итоге ему был назначен штраф в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 грн) без дополнительных ограничений.

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