Суд наказал мужчину, который нашел ключи и угнал авто

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Нежине Черниговской области мужчина угнал авто у местного жителя. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 3 февраля около 23 часов в Нежине, на парковке возле одного из супермаркетов. Обвиняемый подошел к автомобилю, убедился, что его действия остаются незамеченными, после чего воспользовался незапертой водительской дверью. Проникнув в салон, он нашел ключи в бардачке, завел авто и уехал.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и не стал отрицать обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Он пояснил, что в тот вечер находился в Нежине и на стоянке обратил внимание на автомобиль.

"Открыл незапертую на замок водительскую дверь, сел в автомобиль и нашел ключи от замка зажигания, воспользовавшись которыми запустил двигатель и поехал. Впоследствии бензин закончился и он остановился", — говорится в деле.

Обвиняемый искренне раскаялся в содеянном и просил суд о смягчении наказания Потерпевший на судебное заседание не явился, он сообщил о своем желании, чтобы дело рассматривалось без его участия.

Решение суда

С учетом того, что никаких обстоятельств, которые могли бы отягчить наказание, не обнаружено, а сам обвиняемый продемонстрировал искреннее раскаяние в содеянном, суд признал его виновным в нарушении части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством). Согласно приговору, ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, суд обязал осужденного уплатить 5 173 гривны судебного сбора.

Согласно действующему законодательству, осужденный имеет право на подачу апелляционной жалобы в течение тридцати дней с момента оглашения приговора.

Как указано в судебном решении, ранее мужчина уже имел погашенную судимость.

Напомним, недавно мы писали, что в Чернигове судили мужчину, который побил машину полицейских грифом от гантелей. За это ему назначали штраф.

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