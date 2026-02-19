Субботенко заявив, що знайшов понад 600 тисяч у гаражі бабусі

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Олександ Субботенко. Фото: Державна екологічна інспекція України

Тимчасовий керівник Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час перевірки декларації за 2024 рік повідомив НАЗК, що зберігав 653 тисячі доларів готівкою, які, за його словами, виявив у гаражі. За його словами, нерухомість отримав у спадок від бабусі, яка померла у грудні 2020 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інформацію з повного звіту перевірки декларації посадовця.

Як посадовець пояснив походження понад 600 тисяч доларів

Відомо, що на момент попередньої перевірки Субботенко обіймав посаду завідувача сектору з координації та контролю територіальних і міжрегіональних органів Держекоінспекції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зацікавила задекларована готівка в розмірі 623 тисячі доларів. Варто зауважити, що посадовець у поясненнях говорив про 653 тисячі.

Версія про "гроші від бабусі" вже звучала під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік.

Субботенко пояснив, що його бабуся та дідусь (помер 19 грудня 1989 року) нібито могли заробити такі кошти, зокрема завдяки поїздкам у справах по території колишнього СРСР і контактам із закордонними партнерами. Він також зазначив, що в родині існувала практика переводити заощадження у долари та тримати готівку для повсякденних потреб.

Водночас дані перевірки НАЗК свідчать про інше. Згідно з документами, бабуся посадовця обіймала посади нижчої ланки в державних установах. У 1984 році після звільнення, за словами онука, вона займалася власними справами. Однак офіційно підприємництвом не займалася, компаній не створювала і бенефіціаркою не була.

Окремо в НАЗК наголошують: до 1991 року в СРСР операції з іноземною валютою для громадян були заборонені — за це передбачалася кримінальна відповідальність. Таким чином, долари, які, за версією посадовця, зберігалися ще з радянських часів, могли з’явитися або з порушенням законодавства того періоду, або вже після смерті дідуся.

Версія про бабусю не спрацювала — деталі

Субботенко намагався закріпити право власності на "знайдені" кошти через суд. Однак рішенням Комінтернівського районного суду Харкова у задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Є ще один момент — у заповіті бабусі від 3 березня 1992 року жодної згадки про будь-які гроші немає. Продаж квартири, на який також посилається посадовець, приніс лише 11 тисяч доларів — надто мала сума порівняно з задекларованими сотнями тисяч.

Після програшу в суді Субботенко не оскаржив рішення в апеляційній інстанції. Також посадовець не звернувся до компетентних органів щодо встановлення факту "скарбу".

За результатами перевірки НАЗК дійшло висновку, що виявлено ознаки кримінального правопорушення — йдеться про внесення недостовірних даних до декларації. Загальний обсяг таких відомостей оцінено у 26,7 млн грн. Водночас на цей момент матеріали перевірки ще не скеровані до правоохоронних органів.

