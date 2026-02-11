Посадовець міграційної служби у Хмельницькій області приховував майно на понад 30 млн грн

Правоохоронці викрили посадовця міграційної служби, який приховував майно. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці викрили посадовця міграційної служби у Хмельницькій області, який приховував майно на понад 30 млн грн. Йому оголошено підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Посадовець приховував майно

Слідство встановило, що ексначальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області не задекларував майно, вартість якого перевищує 30 мільйонів гривень.

Майно посадовця. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Більшість активів були оформлені на його дружину та були придбані під час шлюбу. Попри вимоги чинного законодавства, посадовець не вніс цю інформацію до своєї декларації.

Годинники посадовця. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці та посадовець. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Зокрема, до переліку незадекларованого майна входять:

магазин елітних меблів вартістю 24 791 606 грн;

автомобіль AUDI Q8 — 2 647 000 грн;

автомобіль AUDI Q5 — 2 427 000 грн;

автомобіль AUDI Q5 — 504 000 грн.

Покарання фігуранту

"Після викриття правопорушення посадовець звільнився з посади. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру у декларуванні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генерально прокурора. Фото: скриншот

