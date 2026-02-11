Посадовець міграційної служби у Хмельницькій області приховував майно на понад 30 млн грн

На Хмельниччині чиновник міграційної служби приховував 30 млн грн
Правоохоронці викрили посадовця міграційної служби у Хмельницькій області, який приховував майно на понад 30 млн грн. Йому оголошено підозру.
у середу, 11 лютого
Посадовець приховував майно
Слідство встановило, що ексначальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області не задекларував майно, вартість якого перевищує 30 мільйонів гривень.
Більшість активів були оформлені на його дружину та були придбані під час шлюбу. Попри вимоги чинного законодавства, посадовець не вніс цю інформацію до своєї декларації.
Зокрема, до переліку незадекларованого майна входять:
- магазин елітних меблів вартістю 24 791 606 грн;
- автомобіль AUDI Q8 — 2 647 000 грн;
- автомобіль AUDI Q5 — 2 427 000 грн;
- автомобіль AUDI Q5 — 504 000 грн.
Покарання фігуранту
"Після викриття правопорушення посадовець звільнився з посади. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру у декларуванні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі посадовця міграційної служби підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про активи на понад 13 мільйонів гривень.
Раніше стало відомо, що посадовець КМДА вказав невірні дані у декларації.
