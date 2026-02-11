Відео
Головна Новини дня На Хмельниччині чиновник міграційної служби приховував 30 млн грн

На Хмельниччині чиновник міграційної служби приховував 30 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:58
Посадовець міграційної служби у Хмельницькій області приховував майно на понад 30 млн грн
Правоохоронці викрили посадовця міграційної служби, який приховував майно. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці викрили посадовця міграційної служби у Хмельницькій області, який приховував майно на понад 30 млн грн. Йому оголошено підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Посадовець приховував майно

Слідство встановило, що ексначальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області не задекларував майно, вартість якого перевищує 30 мільйонів гривень.

Посадовець у Хмельницькій області приховував майно
Майно посадовця. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Більшість активів були оформлені на його дружину та були придбані під час шлюбу. Попри вимоги чинного законодавства, посадовець не вніс цю інформацію до своєї декларації.

Посадовець міграційної служби на Хмельниччині при
Годинники посадовця. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Чиновник міграційної служби приховував доходи
Правоохоронці та посадовець. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Зокрема, до переліку незадекларованого майна входять: 

  • магазин елітних меблів вартістю 24 791 606 грн;
  • автомобіль AUDI Q8 — 2 647 000 грн;
  • автомобіль AUDI Q5 — 2 427 000 грн;
  • автомобіль AUDI Q5 — 504 000 грн.

Покарання фігуранту

"Після викриття правопорушення посадовець звільнився з посади. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру у декларуванні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генерально прокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі посадовця міграційної служби підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про активи на понад 13 мільйонів гривень.

Раніше стало відомо, що посадовець КМДА вказав невірні дані у декларації

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
