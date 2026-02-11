Чиновник миграционной службы в Хмельницкой области скрывал имущество на сумму более 30 млн грн

На Хмельниччине чиновник миграционной службы скрывал 30 млн грн
Правоохранители разоблачили чиновника миграционной службы в Хмельницкой области, который скрывал имущество на более 30 млн грн. Ему объявлено подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.
Чиновник скрывал имущество
Следствие установило, что экс-начальник Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области не задекларировал имущество, стоимость которого превышает 30 миллионов гривен.
Большинство активов были оформлены на его жену и были приобретены во время брака. Несмотря на требования действующего законодательства, чиновник не внес эту информацию в свою декларацию.
В частности, в перечень незадекларированного имущества входят:
- магазин элитной мебели стоимостью 24 791 606 грн;
- автомобиль AUDI Q8 — 2 647 000 грн;
- автомобиль AUDI Q5 — 2 427 000 грн;
- автомобиль AUDI Q5 — 504 000 грн.
Наказание фигуранту
"После разоблачения правонарушения чиновник уволился с должности. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении в декларировании заведомо недостоверных сведений в ежегодной декларации", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе чиновника миграционной службы подозревают в незаконном обогащении. Речь идет об активах на более чем 13 миллионов гривен.
Ранее стало известно, что чиновник КГГА указал неверные данные в декларации.
Читайте Новини.LIVE!