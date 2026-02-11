Чиновник миграционной службы в Хмельницкой области скрывал имущество на сумму более 30 млн грн

Правоохранители разоблачили чиновника миграционной службы, который скрывал имущество. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохранители разоблачили чиновника миграционной службы в Хмельницкой области, который скрывал имущество на более 30 млн грн. Ему объявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Чиновник скрывал имущество

Следствие установило, что экс-начальник Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области не задекларировал имущество, стоимость которого превышает 30 миллионов гривен.

Имущество чиновника. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Большинство активов были оформлены на его жену и были приобретены во время брака. Несмотря на требования действующего законодательства, чиновник не внес эту информацию в свою декларацию.

Часы чиновника. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохранители и чиновник. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В частности, в перечень незадекларированного имущества входят:

магазин элитной мебели стоимостью 24 791 606 грн;

автомобиль AUDI Q8 — 2 647 000 грн;

автомобиль AUDI Q5 — 2 427 000 грн;

автомобиль AUDI Q5 — 504 000 грн.

Наказание фигуранту

"После разоблачения правонарушения чиновник уволился с должности. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении в декларировании заведомо недостоверных сведений в ежегодной декларации", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генерального прокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе чиновника миграционной службы подозревают в незаконном обогащении. Речь идет об активах на более чем 13 миллионов гривен.

Ранее стало известно, что чиновник КГГА указал неверные данные в декларации.