Субботенко утверждает, что нашел более 600 тысяч в гараже умершей бабушки

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки своей декларации за 2024 год заявил представителям НАПК, что 653 тысячи долларов наличными он нашел в гараже. Недвижимость он якобы унаследовал от бабушки.

Как чиновник объяснил происхождение более 600 тысяч долларов

Известно, что на момент предыдущей проверки Субботенко занимал должность заведующего сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных органов Госэкоинспекции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заинтересовала задекларированная наличность в размере 623 тысячи долларов. Стоит заметить, что чиновник в объяснениях говорил о 653 тысячах.

Версия о "деньгах от бабушки" уже звучала во время специальной проверки декларации за 2022 год.

Субботенко объяснил, что его бабушка и дедушка (умер 19 декабря 1989 года) якобы могли заработать такие средства, в частности благодаря поездкам по делам по территории бывшего СССР и контактам с зарубежными партнерами. Он также отметил, что в семье существовала практика переводить сбережения в доллары и держать наличные для повседневных нужд.

В то же время данные проверки НАПК свидетельствуют о другом. Согласно документам, бабушка чиновника занимала должности низшего звена в государственных учреждениях. В 1984 году после увольнения, по словам внука, она занималась собственными делами. Однако официально предпринимательством не занималась, компаний не создавала и бенефициаром не была.

Отдельно в НАПК отмечают: до 1991 года в СССР операции с иностранной валютой для граждан были запрещены — за это предусматривалась уголовная ответственность. Таким образом, доллары, которые, по версии чиновника, хранились еще с советских времен, могли появиться или с нарушением законодательства того периода, или уже после смерти дедушки.

Версия о бабушке не сработала — детали

Субботенко пытался закрепить право собственности на "найденные" средства через суд. Однако решением Коминтерновского районного суда Харькова в удовлетворении исковых требований было отказано.

Есть еще один момент — в завещании бабушки от 3 марта 1992 года никакого упоминания о каких-либо деньгах нет. Продажа квартиры, на которую также ссылается чиновник, принесла лишь 11 тысяч долларов — слишком малая сумма по сравнению с задекларированными сотнями тысяч.

После проигрыша в суде Субботенко не обжаловал решение в апелляционной инстанции. Также чиновник не обратился в компетентные органы по установлению факта "сокровища".

По результатам проверки НАПК пришло к выводу, что выявлены признаки уголовного преступления — речь идет о внесении недостоверных данных в декларации. Общий объем таких сведений оценен в 26,7 млн грн. В то же время на данный момент материалы проверки еще не направлены в правоохранительные органы.

